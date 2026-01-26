Bonjour chez vous ! du 24 février 2026

A la une de nos régions, le drapeau olympique est désormais sur le sol français. Il a été ramené dans une ambiance festive par les champions olympiques des JO de Milan à Albertville en Savoie. On prend la température à Albertville avec nos partenaires de presse locale. Il y a la fête et il y a les questions autour de l’organisation de ces Jeux av... ec des tensions au sein du Comité d’organisation. Son patron Edgar Grospiron est auditionné mercredi au Sénat. La gouvernance de ces Jeux dans les Alpes françaises traverse de lourdes turbulences depuis plusieurs mois. Peut-il se maintenir à la tête du COJOP ? On pose la question au sénateur centriste des Hautes-Alpes Jean-Michel Arnaud. Tout juste revenu d’Albertville, Sébastien Lecornu est ce mardidans les allées du Salon de l’Agriculture pour répondre à la colère des agriculteurs et préparer le projet de loi agricole. Nous recevons François Patriat, ancien ministre de l’agriculture et président des sénateurs Renaissance. Dans notre débat, on se penche sur notre baromètre Odoxa. A trois semaines des municipales, on constate que 75% des Français s’intéressent à cette élection, mais que le dégagisme pourrait bien toucher les maires.

