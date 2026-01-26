Public Sénat
Bonjour chez vous ! du 24 février 2026

A la une de nos régions, le drapeau olympique est désormais sur le sol français. Il a été ramené dans une ambiance festive par les champions olympiques des JO de Milan à Albertville en Savoie. On prend la température à Albertville avec nos partenaires de presse locale. Il y a la fête et il y a les questions autour de l’organisation de ces Jeux av...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/05/2026

