Bonjour chez vous ! du 25 février 2026

Au programme de cette édition : La campagne des municipales peut-elle être marquée par des tensions et des violences ? Le chef de l'État a récemment exprimé sa vigilance, appelant à garantir un climat démocratique apaisé. Le risque de débordements est-il réel ? Analyse et débat avec Françoise Degois et Michaël Darmon. Dans nos régions, tour de... France des municipales. Cap sur l'île de Molène, en Bretagne, où aucun candidat ne s'est déclaré à l'approche du scrutin : la commune pourrait-elle se retrouver sans maire ? À Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, fait face à une poussée du Rassemblement national. Deux territoires, deux réalités électorales. Faut-il établir un cordon sanitaire autour de La France insoumise ? Le Parti socialiste peut-il encore envisager des alliances au second tour pour faire barrage au RN ? Ces stratégies redessinent-elles les équilibres à gauche ? Éclairage avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie et de Régions de France. Enfin, quel avenir institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie après trois référendums d'autodétermination ? Le Sénat a adopté un texte pour tenter de sortir de l'impasse politique. Le statu quo est-il encore tenable ? Décryptage avec la sénatrice Agnès Canayer, rapporteure du texte.

