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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 26 mai 2026

Au programme de cette édition : la course à la présidentielle se resserre. Le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale révèle une baisse de la cote de popularité d’Édouard Philippe, désormais talonné par Jean-Luc Mélenchon, qui atteint un niveau inédit à onze mois du premier tour. Le Rassemblement national reste largement en ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/08/2026

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