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Bonjour chez vous !

Bonjour chez Vous ! du 27 avril 2026

Au programme de cette édition : l’Amérique sous le choc après des tirs lors d’un gala à Washington, en présence de Donald Trump. Un nouvel épisode de violence qui s’invite au cœur même de la vie politique. Faut-il y voir un basculement ? La violence est-elle en train de devenir un mode d’expression politique comme un autre ? Et quelles consé...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/07/2026

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