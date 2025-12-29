Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 27 janvier 2026

Au programme de cette édition : Les Républicains apparaissent-ils comme les grands perdants de la séquence politique et budgétaire ? C’est ce que révèle notre baromètre mensuel réalisé par Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Décryptage avec Nathalie Mauret, éditorialiste, et Erwan Lestrohan, sondeur. Chaque semaine, nous vous propo...

Publié le

Invités

Gaspard Koenig, Anne Souyris

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/04/2026

