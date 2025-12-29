Bonjour chez vous ! du 27 janvier 2026

Au programme de cette édition : Les Républicains apparaissent-ils comme les grands perdants de la séquence politique et budgétaire ? C’est ce que révèle notre baromètre mensuel réalisé par Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Décryptage avec Nathalie Mauret, éditorialiste, et Erwan Lestrohan, sondeur. Chaque semaine, nous vous propo... sons un éclairage sur les grands enjeux des municipales. Aujourd’hui, la place de l’écologie dans les villes. Peut-elle encore s’imposer comme un thème central du débat local ? Réflexion avec le philosophe Gaspard Koenig, à l’occasion de son dernier livre, qui raconte une campagne municipale sur fond de crise de l’eau et interroge nos contradictions collectives. Autre débat écologique au cœur des villes : les Zones à Faibles Émissions. Le Parlement envisage leur remise en cause, mais le vote est reporté après les municipales. Recul écologique ou réponse sociale ? Analyse avec la sénatrice écologiste de Paris Anne Souyris. À la une de nos régions, direction Trèbes, dans l’Aude. Frappée par une crue meurtrière en 2018, la commune se reconstruit et apprend à vivre avec le risque climatique. Un territoire devenu laboratoire de l’adaptation face aux aléas du climat.

Voir plus