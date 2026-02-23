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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 27 mars 2026

Quelles sont les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient dans notre pays ? La hausse des prix du carburants inquiète, va-t-elle durer voire empirer ? L’Etat a-t-il les moyens d’aider les Français ? Va-t-on vers un choc pétrolier comme l’a brièvement déclaré le Ministre de l’Economie ? Nous recevons l’économiste Anne Sophie Als...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/06/2026

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