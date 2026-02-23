Bonjour chez vous ! du 27 mars 2026

Quelles sont les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient dans notre pays ? La hausse des prix du carburants inquiète, va-t-elle durer voire empirer ? L’Etat a-t-il les moyens d’aider les Français ? Va-t-on vers un choc pétrolier comme l’a brièvement déclaré le Ministre de l’Economie ? Nous recevons l’économiste Anne Sophie Als... if qui nous éclairera sur toutes ces questions. On reviendra également sur la semaine politique marquée par les répliques sismiques des municipales. LR et PS se fracturent avec en ligne de mire la présidentielle. On en parle avec Arnaud Benedetti et Emilie Zapalski. Avec le sénateur socialiste de l’Essonne David Ros nous nous demanderons comment le PS réagit face au retour des guerres de courant interne ? Olivier Faure peut-il se maintenir ? À la une de nos régions, on ira faire le point sur les enseignements des municipales dans les Outre-Mer, mais aussi à Lyon, où les Républicains ont remporté la métropole. Hier Véronique Sarselli a été élue à sa tête.

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