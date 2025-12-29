Bonjour chez vous ! du 28 janvier 2026

Au programme de cette édition spéciale : à l’approche des élections municipales, notre grand débat de maires met face à face des élus issus de sensibilités politiques différentes. Sécurité, logement, écologie, qualité de vie, services publics : quelles priorités pour les villes et quels choix pour répondre aux attentes des citoyens ? Quatre ... maires confrontent leurs visions et leurs stratégies : Florence Portelli, maire LR de Taverny, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, Luc Carvounas, maire socialiste d’Alfortville et Denis Thuriot, maire Renaissance de Nevers. Le Sénat se prononce sur les textes relatifs à la fin de vie, dans un contexte marqué par la suppression de la création de l’aide à mourir par la majorité sénatoriale. Quels équilibres politiques et éthiques se dessinent ? Éclairage avec Agnès Canayer, sénatrice LR de Seine-Maritime.

Voir plus