Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 29 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le Sénat rejette le texte sur la fin de vie et la création d’une aide à mourir. Le projet est renvoyé à l’Assemblée nationale, révélant des fractures profondes au sein de chaque camp politique. Dans ce débat sensible, Cécile Cukierman, présidente du groupe communiste au Sénat, incarne une voix dissonante à ga...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2026

