Bonjour chez vous ! du 29 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le Sénat rejette le texte sur la fin de vie et la création d’une aide à mourir. Le projet est renvoyé à l’Assemblée nationale, révélant des fractures profondes au sein de chaque camp politique. Dans ce débat sensible, Cécile Cukierman, présidente du groupe communiste au Sénat, incarne une voix dissonante à ga... uche et analyse les enjeux politiques et éthiques du texte. Focus sur le budget : les sénateurs refusent de rouvrir le débat et renvoient le projet directement à l’Assemblée nationale. Pourquoi ce choix ? Jean-François Husson, rapporteur général du budget au Sénat, en explique les raisons et les conséquences. Au cœur de l’émission, une question centrale : comment les Français s’informent-ils aujourd’hui ? Télévision, radio, presse, réseaux sociaux : quelles sources dominent encore ? Quels sont les impacts des plateformes numériques sur le débat public et la démocratie ? Débat avec Catherine Gentile de Canecaude, membre de l’Arcom, et le sondeur Frédéric Dabi. Enfin, dans nos régions, focus sur un aspect souvent méconnu des municipales : le financement des campagnes locales. Dans de nombreuses communes, les candidats investissent leurs propres moyens pour mener leur campagne. Direction Montfort-sur-Argens, dans le Var, pour comprendre les réalités du terrain.

Voir plus