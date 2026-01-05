Public Sénat
Bonjour chez vous ! du 3 février 2026

Au programme de cette édition : À l’approche des élections municipales, l’émission consacre un nouveau volet aux grands enjeux de ce scrutin local. Ce numéro est dédié à la santé, devenue une préoccupation majeure dans de nombreux territoires. Comment lutter efficacement contre les déserts médicaux ? Faut-il aller vers davantage de régulatio...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2026

Bonjour chez vous !