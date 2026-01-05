Bonjour chez vous ! du 3 février 2026

Au programme de cette édition : À l’approche des élections municipales, l’émission consacre un nouveau volet aux grands enjeux de ce scrutin local. Ce numéro est dédié à la santé, devenue une préoccupation majeure dans de nombreux territoires. Comment lutter efficacement contre les déserts médicaux ? Faut-il aller vers davantage de régulatio... n et de contraintes à l’installation des médecins ? Débat avec des spécialistes pour confronter les solutions et les lignes de fracture. Au cœur de cette séquence, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, revient sur les deux propositions de loi récemment débattues au Parlement. Le gouvernement est-il prêt à s’en saisir pour répondre à l’urgence sanitaire dans les territoires ? Au Sénat, l’attention se porte sur les Jeux olympiques d’hiver, organisés à Milan, observés de près par les Alpes françaises qui accueilleront l’édition suivante. Une loi visant à faciliter l’organisation des Jeux est adoptée par le Parlement. Quels enseignements en tirer pour 2030 ? Éclairage avec Cédric Vial, sénateur LR de Savoie. Enfin, dans les régions, la mobilisation agricole reste forte. Le chef de l’État se rend à la rencontre des agriculteurs à Vesoul en Haute-Saône. Quelles réponses aux inquiétudes du monde agricole ?

Voir plus