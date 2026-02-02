Bonjour chez vous ! du 3 mars 2026

Au programme de cette édition : émission spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump évoque plusieurs semaines d’opérations militaires et affirme pouvoir aller au-delà si nécessaire, n’excluant pas l’envoi de troupes au sol. De son côté, Israël étend ses opérations au Liban en réponse aux actions du Hezbollah. L’Iran m... ultiplie les ripostes, tandis que des intérêts américains sont visés dans la région. Les États-Unis s’apprêtent-ils à franchir un nouveau cap ? Assiste-t-on à une extension régionale du conflit ? Analyses et décryptages avec nos experts. À 12 jours des municipales, les dernières dynamiques de campagne : À Nantes, la majorité sortante est fragilisée, la ville peut-elle basculer ? À Brest, débat entre les candidats sur notre antenne. Et dans 68 communes, aucun candidat déclaré : comment expliquer cette crise des vocations locales ? Le point dans notre journal de campagne.

