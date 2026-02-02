Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 3 mars 2026

Au programme de cette édition : émission spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump évoque plusieurs semaines d’opérations militaires et affirme pouvoir aller au-delà si nécessaire, n’excluant pas l’envoi de troupes au sol. De son côté, Israël étend ses opérations au Liban en réponse aux actions du Hezbollah. L’Iran m...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/06/2026

