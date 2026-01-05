Public Sénat
Bonjour chez vous ! du 4 février 2026

Au programme de cette émission du mercredi 4 février, on revient sur la peine requise ce mardi contre Marine Le Pen dans le procès en appel des assistants parlementaires européens. Le parquet n’a pas requis d’exécution provisoire. Est-ce une bonne nouvelle pour la chef de file des députés Rassemblement national ? L’horizon politique de Marine Le...

Publié le

Invité

Laurent Jacobelli

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/05/2026

