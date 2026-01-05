Bonjour chez vous ! du 4 février 2026

Au programme de cette émission du mercredi 4 février, on revient sur la peine requise ce mardi contre Marine Le Pen dans le procès en appel des assistants parlementaires européens. Le parquet n’a pas requis d’exécution provisoire. Est-ce une bonne nouvelle pour la chef de file des députés Rassemblement national ? L’horizon politique de Marine Le... Pen s’éclaircit-il un peu ? Nous recevons le porte-parole du Rassemblement national et député de la Moselle Laurent Jacobelli. Dans l’info dans nos régions, nous revenons sur l’attaque au couteau qui a visé une enseignante à Sanary-sur-Mer dans le Var. Nous faisons le point avec Guilhem Ricavy, directeur de la rédaction de Var Matin. A la chambre haute, alors que la sécurité reste la principale préoccupation des Français, les sénateurs ont entamé ce mardi l’examen d’un texte qui vise à renforcer les pouvoirs des polices municipales. Nous recevons la sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme Marion Canalès. Et pois à 40 jours des municipales, on fait un point sur la campagne. Le camp présidentiel se déchire à Paris. Gabriel Attal et Edouard Philippe jouent-ils gros dans cette campagne ? Ces divisions vont-elles profiter à la gauche ? On en débat avec Françoise Degois et Hubert Coudurier.

