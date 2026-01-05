Bonjour chez vous ! du 5 février 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous ! ce jeudi 5 février, rien ne va plus pour les maires écologistes. A un mois et demi des élections municipales un sondage choc de nos partenaires d’Ebra promet une débâcle dans plusieurs villes de France. Détails et analyse. Dans l’entretien, nous recevons le cancérologue Fabrice Barlesi. Se dirige-t-on vers un tsu... nami de cancers chez les moins de 50 ans ? On lui posera la question, il est l’un des chercheurs les plus cités au monde pour son travail contre la maladie, il dirige le centre Gustave Roussy à Villejuif dans le Val-de-Marne. Et puis le Senat dit oui à un renforcement des prérogatives des policiers municipaux. La chambre haute a adopté plusieurs dispositifs pour mieux lutter contre les incivilités du quotidien : on en parle dans un instant avec le sénateur LR du Rhône Francois-Noël Buffet qui est à l’origine de ce tour de vis.

