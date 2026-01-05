Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 5 février 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous ! ce jeudi 5 février, rien ne va plus pour les maires écologistes. A un mois et demi des élections municipales un sondage choc de nos partenaires d’Ebra promet une débâcle dans plusieurs villes de France. Détails et analyse. Dans l’entretien, nous recevons le cancérologue Fabrice Barlesi. Se dirige-t-on vers un tsu...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !