Bonjour chez vous ! du 6 février 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous ! ce vendredi 6 février, le Sénat a voté le cadre législatif pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2030, qui se tiennent dans les Alpes françaises. Une dépense de plus de 1,3 milliards d’euros est prévue pour les organiser. Des partenaires privés sont recherchés pour le reste de l’enveloppe. Le sénateur Jean-Mic... hel Arnaud, des Hautes-Alpes, revient dessus plus en détail. Dans l’entretien, nous recevons Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, la Banque publique d’investissement en France. Quel avenir pour l’industrie française ? Quelle issue au déficit budgétaire chronique du pays pour faire reculer la dette ? Il est interrogé sur ces questions. La sécurité s’impose-t-elle comme un sujet de préoccupation majeur ? À un mois et demi des élections municipales, le texte sur l’élargissement des compétences des polices municipales au Sénat renforce cette idée. Débat autour de cette question.

