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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 7 avril 2026

Au programme de cette édition : La tension monte d’un cran au Moyen-Orient. Donald Trump menace l’Iran de destruction totale et fixe un ultimatum autour du détroit d’Ormuz. Quelle est la position d’Israël ? L’Etat hébreu va-t-il s’aligner sur Washington ? Et jusqu’où peut aller cette escalade ? Nous recevons l’ambassadeur d’Israël en...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/07/2026

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