Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 9 février 2026

Au programme de cette édition : l'interview politique d'Eléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie. Avec elle, nous revenons sur l'affaire Epstein et ses répercussions en France. Jack Lang a annoncé sa démission de la direction de l’Institut du monde arabe ce week-end. Qu'en dit la ministre ? Le maintien en poste de l'ancien min...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !