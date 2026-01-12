Bonjour chez vous ! du 9 février 2026

Au programme de cette édition : l'interview politique d'Eléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie. Avec elle, nous revenons sur l'affaire Epstein et ses répercussions en France. Jack Lang a annoncé sa démission de la direction de l’Institut du monde arabe ce week-end. Qu'en dit la ministre ? Le maintien en poste de l'ancien min... istre de la culture aurait-il pu risquer de ternir l'image de la France à l'étranger ? Nous reviendrons également sur l'opération d'ingérence russe destinée à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron dans l’affaire Epstein. Nous recevons également la sénatrice (Ecologistes) représentant les Français de l'étranger Mélanie Vogel. Avec l'élue écologiste, nous parlons du retour de la loi Duplomb. Le sénateur repart en bataille¿en déposant un texte qui vise à réintroduire deux molécules classées parmi les néonicotinoïdes. Le conseil constitutionnel avait retoqué cette partie de la loi Duplomb l’été dernier.¿Les écologistes sont vent debout. Enfin dans le débat, retour sur l'interview accordée par Sébastien Lecornu à la presse quotidienne régionale. Il y annonce sa feuille de route pour les mois à venir et un "réajustement" ministériel prévu d'ici au 22 février concernant notamment les candidats aux municipales. Parmi eux, Rachida Dati. Qui succèdera à Rachida Dati, ministre de la culture candidate à la Mairie de Paris ?

