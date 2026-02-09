Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 9 mars 2026

Au programme de cette édition : Le conflit au Moyen-Orient se poursuit et rebat les équilibres régionaux. En Iran, la succession au sommet du pouvoir relance les interrogations sur la solidité du régime. Ce changement de leadership marque-t-il la continuité du pouvoir ou ouvre-t-il une nouvelle phase dans le conflit ? Quelles conséquences pour la rég...

Invités

Christine Lavarde, Frédéric Encel

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 07/06/2026

Bonjour chez vous !