Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du jeudi 30 avril 2026

Dans l'émission du jour, nous revenons sur l'appel du gouvernement aux Français présents au Mali à quitter le pays dès que possible, alors que les djihadistes annoncent le siège de la capitale. Comment expliquer la situation dans ce pays où la France a été chassée au profit des russes ? Nous recevons le spécialiste de l’Afrique Vincent Hugeux po...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Disponibilité

Jusqu'au 29/07/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !