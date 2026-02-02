Public Sénat
Bonjour chez vous ! du jeudi 5 mars 2026

Au programme de cette édition : la guerre au Moyen-Orient s’intensifie. Les États-Unis et Israël affirment que la résistance de l’Iran s’affaiblit, tandis qu’Emmanuel Macron alerte sur les risques d’embrasement régional, notamment pour le Liban. La désescalade est-elle encore possible ? La diplomatie peut-elle reprendre la main ? La paix dans...

Politique

Oriane Mancini

1h27mn

Jusqu'au 03/06/2026

