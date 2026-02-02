Bonjour chez vous ! du jeudi 5 mars 2026

Au programme de cette édition : la guerre au Moyen-Orient s’intensifie. Les États-Unis et Israël affirment que la résistance de l’Iran s’affaiblit, tandis qu’Emmanuel Macron alerte sur les risques d’embrasement régional, notamment pour le Liban. La désescalade est-elle encore possible ? La diplomatie peut-elle reprendre la main ? La paix dans... la région est-elle une perspective crédible ou un mirage ? Éclairage dans l’entretien avec Yasmina Asrarguis, spécialiste du Moyen-Orient. Quelles conséquences pour la France ? Le risque terroriste peut-il s’intensifier sur le territoire national ? Le conflit menace-t-il aussi le pouvoir d’achat avec une hausse possible des prix du carburant ? Analyse avec le sénateur centriste Olivier Cadic. Les crises internationales influencent-elles les scrutins locaux ? Un contexte géopolitique tendu peut-il peser sur le vote lors des municipales ? Débat avec Jean-Baptiste Forray, de La Gazette des Communes, et le politologue Brice Soccol. À l’approche du premier tour des municipales, la campagne s’intensifie dans les territoires. Quels sont les rapports de force locaux ? Focus sur Montpellier et Nîmes, importante ville aujourd’hui détenue par la droite, ainsi que sur Limoges, où les équilibres politiques pourraient être rebattus par de nouvelles alliances.

