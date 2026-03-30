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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du mardi 28 avril 2026

Au programme de cette édition : le détroit d’Ormuz reste fermé, symbole d’une crise qui s’enlise. Face à cette impasse, Emmanuel Macron affiche sa volonté de dialoguer avec Téhéran. Mais cette stratégie peut-elle encore porter ses fruits ? La France a-t-elle réellement les moyens d’influer sur la situation ? Et comment expliquer que, dans le...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/07/2026

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