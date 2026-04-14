Boualem Sansal : « Je ne suis pas un otage, je suis un homme libre qui se bat »

Invité exceptionnel de la matinale « Bonjour Chez Vous », l’auteur franco-algérien Boualem Sansal gracié en novembre 2025 est revenu sur son année en détention, l'annonce de son intention de poursuivre en justice le président algérien Abdelmadjid Tebboune, sur la première visite du Pape Léon XIV en Algérie, ou encore sur les relations entre la ... France et l'Algérie. L’écrivain s’est notamment exprimé sur le contexte de l’écriture de son dernier livre : « Moi je me suis battu en prison, j’avais besoin de personne. Je me suis battu tout seul à l’intérieur de la prison avec les moyens dont je disposais, c’est-à-dire écrire au président. Moi je veux rester sur la ligne de la dignité. Je me bats en tant qu’homme libre contre un régime totalitaire ». Concernant son départ de Gallimard, sa maison d’édition historique vers Grasset, il déclare : « J’étais mal à l’aise dans une maison d’édition (…) Je ne pouvais pas publier mon livre qui dénonce précisément ma libération par la négociation. C’est-à-dire qu’il fait de moi un otage. Non, je ne suis pas un otage, je suis un homme libre qui se bat. »

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