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Bonjour chez vous !

Boualem Sansal : « Je ne suis pas un otage, je suis un homme libre qui se bat »

Invité exceptionnel de la matinale « Bonjour Chez Vous », l’auteur franco-algérien Boualem Sansal gracié en novembre 2025 est revenu sur son année en détention, l'annonce de son intention de poursuivre en justice le président algérien Abdelmadjid Tebboune, sur la première visite du Pape Léon XIV en Algérie, ou encore sur les relations entre la ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/07/2026

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