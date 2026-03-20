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Bonjour chez vous !

Bruno Cautrès : « Dans ces municipales, il y a des gagnants numériquement et politiquement »

Merci beaucoup, voici la P2 A 48h du second tour des municipales, Bruno Cautrès, chercheur au CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po, était l’invité de la matinale « Bonjour Chez Vous » afin d’analyser les enjeux majeurs de cette campagne, dans un contexte international perturbé. Campagne électrique à Paris, Nice ou encore Marseille, l’au...

Publié le

Invité

Oriane Mancini

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2026

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