Bruno Tertrais : « Moscou teste l’unité de l’Europe et de l’OTAN »

Des incursions de drones non-identifiés se répètent et prennent de l’ampleur dans de nombreux pays européens : Norvège, Danemark, Estonie, Roumanie et Pologne. La Russie dément toute association aux opérations qui font les unes de la presse européenne depuis plus d’une semaine. Pour Bruno Tertrais, directeur adjoint du think-tank « Fondation pou... r la recherche stratégique », « c’est un climat semblable à celui de la guerre froide, où l’on constatait de nombreuses incursions d’avions qui testaient les espaces aériens des pays membres de l’OTAN. Aujourd’hui s’y ajoutent les drones et les cyber-attaques. Il est clair que Moscou teste la résistance de l’Union européenne et l’unité de l’alliance Atlantique ». Sur la reconnaissance de l’État de Palestine par Emmanuel Macron à l’ONU, le 22 septembre, Bruno Tertrais considère que « la diplomatie française est excessive sur le succès de la reconnaissance de l’État palestinien. […] L’aspect humanitaire n’est pas étranger à la démarche du président de la République. Je ne serais pas surpris que la situation intérieure française et la crainte que la question israélo-palestinienne crée de plus en plus de tensions dans la société française fasse partie du raisonnement ».

