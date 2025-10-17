Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Budget 2026 : bras de fer en vue à l’Assemblée nationale

Rejeté en commission des finances de l’Assemblée nationale dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, le texte budgétaire entre désormais dans l’arène des débats de l’Hémicycle. Le Premier ministre a annoncé sa présence tout au long des débats pour marquer sa volonté d’aboutir à un texte voté par le Parlement. Une volonté d’abou...

Publié le

Invité

Tâm TRAN HUY

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

37mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !