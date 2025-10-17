Budget 2026 : bras de fer en vue à l’Assemblée nationale

Rejeté en commission des finances de l’Assemblée nationale dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, le texte budgétaire entre désormais dans l’arène des débats de l’Hémicycle. Le Premier ministre a annoncé sa présence tout au long des débats pour marquer sa volonté d’aboutir à un texte voté par le Parlement. Une volonté d’abou... tir pour le moment compromise par les oppositions : notamment le Parti Socialiste, qui menace de voter la censure s’il n’y a pas « d’évolution sensible sur la justice fiscale », tandis que le Rassemblement National annonce qu’il votera de toute façon la censure du gouvernement Lecornu II. Pour Tâm Tran-Huy, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, « les discussions à l’Assemblée nationale sont très mal parties. Les députés Renaissance sont les seuls à avoir voté pour le texte avancé en commission des finances. Il faut dire que c’est un budget qui avait perdu toute cohérence. On parlait du budget ‘Frankenstein’, effectivement on y est, et ça donne une idée aujourd’hui de la manière dont cela va se passer dans l’Hémicycle ». Louis Morin, journaliste politique et réalisateur : « On a du mal à voir où l’on va trouver un chemin, entre une droite qui propose des mesures toujours plus libérales et une gauche qui veut toujours plus pour les classes défavorisées, mais surtout plus d’impôts. On a parlé de la taxe Zucman, il y a aussi la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, il y a au milieu de tout ça la réforme sur les retraites, avec des coûts faramineux. On imagine mal les députés Les Républicains accepter ces réclamations de la gauche alors même que la note de la France est abaissée ».

