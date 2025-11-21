Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Budget 2026 : le vote impossible ?

C’est une première pour la Ve République, ce samedi 22 novembre, le budget de l’État a été rejeté par la quasi-unanimité de l’Assemblée nationale. C’est un retour à la case départ : le Sénat va examiner à partir de cette semaine le texte initial déposé par le gouvernement. Est-il encore possible de voir ce projet de budget d’aboutir ?...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !