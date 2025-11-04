Public Sénat
Bonjour chez vous !

Budget 2026 : un accord est-il possible ?

Après le texte budgétaire de l’État (PLF), c’est au tour du texte budgétaire de la Sécurité sociale (PLFSS) de rentrer dans l’arène de l’Hémicycle ce mardi 4 novembre. La ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin s’engage à transmettre au Sénat le texte amendé par l’Assemblée nationale malgré l’absence de vote. C...

Politique

Oriane Mancini

32mn

Jusqu'au 04/11/2026

