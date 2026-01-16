Public Sénat
Budget 2026 : vers un 49.3 ou des ordonnances ?

Les débats budgétaires à l’Assemblée nationale ont été mis à l’arrêt par le gouvernement. Face à l’impasse et à l’impossibilité de trouver un accord entre le bloc présidentiel, Les Républicains et le Parti Socialiste, la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin a évoqué à nouveau la possibilité de recourir à l’...

Publié le

Invité

Arnaud Benedetti

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/04/2026

