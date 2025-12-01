Budget de la Sécu : droite et gauche peuvent-elles trouver un accord ?

Le Parti Socialiste a renouvelé sa visite à Matignon, ce lundi 1er décembre. Une fois de plus, l’enjeu de la rencontre avec le Premier ministre était de trouver un accord sur le budget de la Sécurité sociale en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Le texte comporte la suspension de la réforme des retraites, mais aussi des économies que la g... auche ne veut pas voter. Ian Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti Communiste, évoque la copie du texte budgétaire renvoyée par le Sénat : « Si la copie finale du budget de la Sécurité sociale ressemble à ce qui a été adopté par le Sénat, nous ne la voterons pas. Parce que c’est une version qui est tellement injuste qu’elle confine à l’indécence. Quand vous avez mis bout à bout : le gel des prestations sociales, le gel des pensions retraites à moins de 1400 euros, la taxation des mutuelles, les apprentis qui sont mis à contribution ; c’est impossible pour nous de valider une copie pareille ». A l’inverse Dominique Estrosi Sassone estime que « la majorité sénatoriale a choisi de voter en responsabilité. La première mesure sur laquelle nous avons souhaité ne pas nous renier, c’est de rétablir la réforme des retraites. Et là-dessus, nous ne pouvons pas faire de compromis, parce que cela fait des années que nous expliquons que c’est arithmétique : plus la France vieillit, plus l’on doit travailler plus longtemps ».

Voir plus