Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Budget de la Sécu : droite et gauche peuvent-elles trouver un accord ?

Le Parti Socialiste a renouvelé sa visite à Matignon, ce lundi 1er décembre. Une fois de plus, l’enjeu de la rencontre avec le Premier ministre était de trouver un accord sur le budget de la Sécurité sociale en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Le texte comporte la suspension de la réforme des retraites, mais aussi des économies que la g...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique