Budget de la sécu : Lecornu toujours en quête de voix

Le budget trouvera-t-il suffisamment de votes d’approbation pour passer devant les bancs de l’Assemblée nationale avant le 31 décembre ? Le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, appelle les députés à ne pas voter le budget, tandis que La France Insoumise et le Rassemblement national demeurent campés sur leur position : la nécess... ité d’un retour aux urnes. Aurore Malval, grand reporter pour Marianne, considère que « Sébastien Lecornu mouille la chemise. Il a fait de nombreux petits pas, là où on ne donnait pas cher de sa peau il y a encore quelques semaines. Tout est encore possible. Il y a quand-même un suspens, une dramaturgie qui est soigneusement entretenue par tous les acteurs de cette pantomime du budget. On pourrait en rire si ce n’était pas l’avenir des Français qui est en jeu ». Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction au Figaro juge que : « Sébastien Lecornu met beaucoup d’énergie pour que ce budget aboutisse. Il est malin, rusé, comme un vieux briscard alors qu’il est plutôt jeune. Il est assez doué. Mais il y a l’exercice de la politique, l’art de la négociation, du compromis, ce qu’il maîtrise parfaitement, et puis il y a le résultat de la copie. Et là on ne va pas se mentir : la copie elle est nulle et sans logique, et elle tient par un équilibre précaire ».

