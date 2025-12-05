Public Sénat
Bonjour chez vous !

Budget de la sécu : Lecornu toujours en quête de voix

Le budget trouvera-t-il suffisamment de votes d’approbation pour passer devant les bancs de l’Assemblée nationale avant le 31 décembre ? Le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, appelle les députés à ne pas voter le budget, tandis que La France Insoumise et le Rassemblement national demeurent campés sur leur position : la nécess...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/12/2026

Bonjour chez vous !