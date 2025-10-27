Budget : est-il encore possible de tenir les délais ?

Sur les 3500 amendements du texte budgétaire à étudier dans l'Hémicycle, 2000 doivent encore être examinés d'ici le 4 novembre, date du vote de l'Assemblée nationale. Un objectif irréalisable qui été souligné par le président de la commission des finances de l'Assemblée, Éric Coquerel. Le budget semble aller droit à l'impasse, et s'il n'est pa... s voté dans les délais, le gouvernement Lecornu II pourrait mettre en place les ordonnances pour passer en force. Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique, « il est encore possible d'éviter les ordonnances, et le budget pourrait être adopté par l'abstention d'un certain nombre de groupes. Mais on savait déjà dès le départ que ce serait un miracle que ce budget passe. La question fondamentale c'est : est-ce que le Parti Socialiste peut reculer ? Est-ce que le PS a intérêt à rester sur cette ligne de rupture avec La France Insoumise et la conclusion d'un pacte provisoire sur le budget avec le bloc central ? Le PS n'a pas besoin de voter pour le budget, mais simplement de s'abstenir et de ne pas censurer ». Pour Michaël Darmon, éditorialiste : « On a le sentiment que le mur approche. Le fait qu'il n'y ait pas de 49.3, que l'on discute maintenant jusqu'au bout de la nuit dans l'Hémicycle, qu'il y ait des amendements qui tombent en embuscade comme celui sur la surtaxe sur les multinationales, voté par la gauche et le Rassemblement National ; ce sont autant de signaux qui révèlent que ce sera compliqué de faire passer ce budget. Mais il faut rester lucide : ce n'est pas parce que ce budget passerait par miracle que les problèmes de la France seront réglés ».

