Budget : la course contre-la-montre est lancée

La commission des finances de l’Assemblée Nationale a achevé, lundi 20 octobre, son premier jour d’examen du PLF, le budget de l’État. Les amendements en commission se poursuivent encore jusqu’au mercredi 22 octobre, pour ensuite gagner les débats qui auront lieu dans l’arène de l’Hémicycle. La taxe Zucman, cet impôt sur le patrimoine des ... entreprises à plus de 100 millions d’euros de revenus soutenu par l’ensemble de la gauche (Parti Communiste, La France Insoumise, Écologistes, Parti Socialiste) a été battue en brèche par le reste des forces politiques. Pour Laurent Baumel, député (PS) d’Indre-et-Loire, « l’ambiance de la commission n’est pas tout à fait celle de l’Hémicycle. On est sur un format de travail qui est davantage un premier round où on se contente d’observer. Ce qui m’a beaucoup frappé c’est que la fraction des députés macronistes présente dans la commission défende le bilan des sept dernières années d’Emmanuel Macron, comme si toute la logique de concessions et de compromis qui s’était mise en place n’avait pas eu lieu ». Pour Marta de Cidrac, sénatrice (LR) des Yvelines, « l’annonce de la suspension de la réforme des retraites par le gouvernement a provoqué beaucoup de mécontentement, ici, au Sénat. Nous allons suivre avec beaucoup d’attention les débats qui ont lieu à l’Assemblée nationale, et qui vont sans doute être animés. Mais j’appelle les députés à faire en sorte que ce budget ne se résume pas à des ponctions pour compenser un certain nombre de déficits. Par exemple la taxe Zucman, qui a été rejetée en commission, et qui sera probablement rediscutée dans l’Hémicycle ».

