Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Budget : l’absence de vote met-elle la France « en péril » ?

Le Premier ministre a alerté sur « l’absence de budget » qui serait « un péril pour la France ». Dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, les débats se poursuivent encore jusqu’au lundi 24 novembre, avec encore près de 1.500 amendements à discuter. Après un week-end de pause, les députés du socle gouvernemental sont accusés par les o...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !