Budget : quels espoirs pour un compromis ?

Après le rejet du budget de l’État à l’Assemblée nationale, l’idée d’un retour du 49-3 semble faire son chemin au sein du Parti Socialiste. Face à la levée de boucliers au Sénat contre les nouvelles dépenses, plusieurs élus du PS considèrent désormais l’article 49-3 comme un instrument acceptable pour faire passer en force un budget com... prenant des mesures obtenues par la gauche. Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, explique cette volte-face du Parti Socialiste : « Les deux sauvent leur peau dans cette histoire. Personne n’a intérêt à la dissolution en dehors de La France Insoumise et du Rassemblement National. Le gouvernement a à perdre car il chuterait. Les partis du bloc central partiraient en charpie, que ce soit le Parti Socialiste ou Les Républicains. Ce ne sont que des perdants». Mathieu Souquière, essayiste politique juge que « le spectacle auquel on assiste est à la fois inintéressant et incompréhensible. On a un appel au compromis qui vient d’à peu près tout le monde et on a un budget voté par un député. Avec un vote où l’ex-socle commun, supposé soutenir Sébastien Lecornu, n’est même pas au rendez-vous pour le vote. C’est un spectacle d’immaturité, voire d’irresponsabilité politique inédit. Et les sondages le montrent : l’antiparlementarisme progresse ».

