Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Budget : quels espoirs pour un compromis ?

Après le rejet du budget de l’État à l’Assemblée nationale, l’idée d’un retour du 49-3 semble faire son chemin au sein du Parti Socialiste. Face à la levée de boucliers au Sénat contre les nouvelles dépenses, plusieurs élus du PS considèrent désormais l’article 49-3 comme un instrument acceptable pour faire passer en force un budget com...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique