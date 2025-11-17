Public Sénat
Bonjour chez vous !

Budget : une semaine pour sortir de l’impasse

Les députés de l’Assemblée nationale ont jusqu’au dimanche 23 novembre minuit pour examiner l’ensemble des amendements déposés pour la partie recettes du projet de loi de finances. Avec encore 1.500 amendements à traiter, le socle du gouvernement (à l’origine de nombreux amendements) est accusé de jouer la montre pour pouvoir passer le budget...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/11/2026

