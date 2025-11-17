Budget : une semaine pour sortir de l’impasse

Les députés de l’Assemblée nationale ont jusqu’au dimanche 23 novembre minuit pour examiner l’ensemble des amendements déposés pour la partie recettes du projet de loi de finances. Avec encore 1.500 amendements à traiter, le socle du gouvernement (à l’origine de nombreux amendements) est accusé de jouer la montre pour pouvoir passer le budget... par ordonnances. Pour Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro : « Ce qu’il s’est passé ce week-end est étonnant. Ils ont décidé au Parlement de ne pas siéger, ce qui fait prendre du retard dans l’examen du budget. Est-ce qu’ils auront fini dans les temps ? Le gouvernement ne donne pas l’impression de vouloir aller jusqu’au bout. Cela peut être interprété comme une tactique politique, et je ne suis pas loin de le penser. Le gouvernement pourra alors passer le budget par ordonnances, ça leur évitera des déconvenues et leur permettra de faire passer un budget qui soit conforme à leurs vœux ». Pour Mathieu Souquière, essayiste politique : « Il y a pour Sébastien Lecornu, soit une impasse politique, soit une impasse budgétaire. L’impasse politique : il n’arrive pas à aller au bout et à faire adopter un budget. L’impasse budgétaire : pour faire adopter un budget, le coût politique est très élevé (…). Donc de toute façon son équation est extrêmement complexe. Mais il n’y a pas d’autre issue. S’il y a temporisation du gouvernement et usage des ordonnances, Sébastien Lecornu saute avec une motion de censure ».

