Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

Carole Delga : Â« Jean-Luc MÃ©lenchon est l'homme politique le plus dÃ©testÃ© de France Â»

Carole Delga, prÃ©sidente (PS) de la rÃ©gion Occitanie et prÃ©sidente de RÃ©gions de France, Ã©tait l'invitÃ©e de la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â». Depuis longtemps opposÃ©e Ã  toute alliance avec La France Insoumise, elle Ã©tait mÃªme la frondeuse socialiste face Ã  la Nupes, elle rÃ©itÃ¨re son opposition encore plus affirmÃ©e vis-Ã -vis de Jean-Luc MÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

21mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 26/05/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique