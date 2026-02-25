Carole Delga : Â« Jean-Luc MÃ©lenchon est l'homme politique le plus dÃ©testÃ© de France Â»

Carole Delga, prÃ©sidente (PS) de la rÃ©gion Occitanie et prÃ©sidente de RÃ©gions de France, Ã©tait l'invitÃ©e de la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â». Depuis longtemps opposÃ©e Ã toute alliance avec La France Insoumise, elle Ã©tait mÃªme la frondeuse socialiste face Ã la Nupes, elle rÃ©itÃ¨re son opposition encore plus affirmÃ©e vis-Ã -vis de Jean-Luc MÃ... ©lenchon : Â« Jean-Luc MÃ©lenchon ne sera plus le vote refuge comme il a pu l'Ãªtre dans les prÃ©cÃ©dentes Ã©lections Â». Carole Delga ajoute que Â« les FranÃ§ais sont lucides sur ce que reprÃ©sente Jean-Luc MÃ©lenchon. (...) Lorsque vous allez sur le terrain, que Ã§a soit en Bretagne, en Occitanie ou en Auvergne RhÃ´ne-Alpes, c'est l'homme le plus dÃ©testÃ© de France. Que ce soit lui, Bardella ou le Pen, Ã§a les arrange d'avoir cette confrontation des extrÃªmes. Mais mon engagement politique c'est pour que la RÃ©publique gagne et pour que les idÃ©es socialistes et les idÃ©es de gauche gagnent. Et nous, RÃ©publicains, nous devons ouvrir les yeux aux FranÃ§ais sur le danger de l'extrÃªme droite Â». Carole Delga fustige Ã©galement Â« la course des candidatures Ã la prÃ©sidentielle de 2027. Il y en a trop. Vu le nombre de candidats, j'ai l'impression que personne ne rÃ©alise ce que c'est que d'Ãªtre prÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise. Ce genre de candidatures spontanÃ©es, tous bords confondus, Ã§a n'est pas Ã la hauteur du moment et de ses problÃ¨mes. Donc je ne rajouterai pas mon nom Ã la liste. En revanche, je serai toujours autour d'une table de travail pour faire des propositions. Nous devons avoir une France qui retrouve sa puissance, qui ait un poids plus fort Ã l'Ã©chelle internationale, mais aussi une France qui construit une Europe plus forte Â».

