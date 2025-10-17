Casse au Louvre : aurait-on pu l’éviter ?

Suite au vol au musée du Louvre à Paris, dimanche 19 octobre, commis par quatre suspects toujours en fuite, la directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars, a présenté sa démission, refusée par le président de la République et la ministre de la Culture. Convoquée en audition au Sénat par la commission des affaires culturelles, mercredi 22 octo... bre, la directrice a clamé qu’elle n’avait « cessé depuis sa prise de fonction en septembre 2021, d’attirer l’attention sur l’état de dégradation et d’obsolescence générale du Louvre ». Elle est notamment revenue sur les caméras de surveillance, qui ne couvre pas l’ensemble des expositions permanentes. Pour Antoine Oberdoff, journaliste pour l’Opinion, « le vertige éprouvé par Laurence des Cars lors de sa prise de fonction en tant que directrice du musée du Louvre est compréhensible. Le Louvre ce sont des dizaines de millions de mètres carrés, 35.000 œuvres, c’est un défi sécuritaire considérable. Le problème c’est que ce cambriolage arrive dans un contexte où un pré-rapport de la Cour des comptes pointait un certain nombre de manquements à la sécurisation du musée ». Pour Aurore Malval, grand reporter pour Marianne, « cela ne doit pas nous faire oublier que tout ce que l’on découvre là est un peu hallucinant. Quand on se rend compte qu’il n’y a pas de caméra sur le quai François Mitterrand, alors que l’on voit bien que cela peut être identifié comme une vulnérabilité, on voit que l’on s’inscrit dans une sorte de défaillance en série, c’est comme cela que l’on arrive à des faits aussi marquants, lorsque toute la chaîne a failli. Dans tous les cas il y aura un avant et après ce cambriolage dans la sécurisation du Louvre ».

