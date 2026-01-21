Catherine Dumas : « Toutes les issues sont possibles pour les élections municipales de Paris »

À moins de deux mois des élections municipales, le premier tour à Paris promet un scrutin décisif pour la suite. Tout candidat ayant engrangé plus de 10% des voix peut participer au second tour. Avec l’éparpillement des candidatures et des voix, les sondages laissent imaginer la perspective d’une quadrangulaire au second tour, voire d’un second t... our à cinq candidats. Catherine Dumas, sénatrice (LR) de Paris, et soutien de Rachida Dati atteste : « Le sondage montre que tout est ouvert. Pour une fois, l’opposition a une vraie fenêtre. Il y a un ras-le-bol des électeurs par rapport à une gestion passée de l’équipe municipale sortante. D’ailleurs, je prends note qu’Emmanuel Grégoire, candidat du Parti Socialiste à la mairie de Paris, ne fait pas le plein des électeurs d’Anne Hidalgo en 2020 : il lui manque un quart de ses électeurs. Ça prouve bien qu’il y a un profond mécontentement ». Catherine Dumas est également revenue sur la décision de son parti de ne pas voter la motion de censure du gouvernement, malgré un budget qui perpétue la hausse de la dépense publique : « La logique serait d’aller voter la censure car nous ne sommes pas d’accord avec ce budget. Après il y a la raison, celle de penser à la suite, à l’instabilité que cela engendrerait, donc il faut être sage, et ne pas voter la censure. Il nous faut un budget, on ne peut pas attendre. C’est un budget de compromis, certains disent même de ‘compromission’. C’est un budget qui a été fait avec la gauche, qui ne comporte pas assez d’économies, alors que c’était le sujet principal ».

Voir plus