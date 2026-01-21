Public Sénat
Bonjour chez vous !

Catherine Dumas : « Toutes les issues sont possibles pour les élections municipales de Paris »

À moins de deux mois des élections municipales, le premier tour à Paris promet un scrutin décisif pour la suite. Tout candidat ayant engrangé plus de 10% des voix peut participer au second tour. Avec l’éparpillement des candidatures et des voix, les sondages laissent imaginer la perspective d’une quadrangulaire au second tour, voire d’un second t...

Publié le

Invité

Catherine Dumas

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/04/2026

