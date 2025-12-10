Catherine Morin-Desailly : « Nous voulons instaurer une hygiène numérique sur les réseaux sociaux »

Le Sénat a voté une proposition de loi visant « à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux ». Elle sera examinée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2026. Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte où le président de République multiplie les rendez-vous avec la pre... sse quotidienne régionale pour affirmer son ambition d’imposer à tous les réseaux sociaux la vérification de l’âge et de les interdire aux moins de 16 ans. Catherine Morin-Desailly, sénatrice (UC) de Seine-Maritime, rapporteur de la proposition de loi, considère que « les effets délétères de ‘trop d’écran’ ou de contenus inappropriés, dégradants, sont maintenant connus et documentés. Ce texte vise à mobiliser l’ensemble des adultes et des professionnels qui vont graviter dans l’environnement de l’enfant. Pour autant, nous sommes dans un monde hyper connecté, l’enfant verra des écrans partout. Il faut donc apprendre à utiliser les écrans, mais aussi à s’en passer ». Catherine Morin-Desailly considère nécessaire « d’instaurer une hygiène numérique pour choisir les bons usages et les bons contenus. Il faut donc une campagne massive d’information des trois ministères : numérique, santé et éducation. Sur la question de l’âge, il y a une proposition de résolution européenne, j’ai interpellé Bruxelles, elle a déjà été votée. Le but est de vérifier s’il y a bien l’autorisation parentale pour consulter les réseaux sociaux avant 16 ans, et il faut renvoyer cette responsabilité aux plateformes ».

