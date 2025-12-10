Public Sénat
Catherine Morin-Desailly : « Nous voulons instaurer une hygiène numérique sur les réseaux sociaux »

Le Sénat a voté une proposition de loi visant « à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux ». Elle sera examinée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2026. Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte où le président de République multiplie les rendez-vous avec la pre...

Catherine Morin-Desailly

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 18/03/2026

