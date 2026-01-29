Public Sénat
Bonjour chez vous !

Cécile Cukierman : « Ce budget n’est pas un budget de gauche »

Alors que le gouvernement martèle qu’un budget est nécessaire avant la fin janvier, le texte budgétaire a été renvoyé au Sénat, ce jeudi, pour relecture. Relecture qui aurait été de courte durée, puisqu’une majorité de sénateurs s’est accordée pour rejeter le texte, et le renvoyer directement à l’Assemblée nationale et accélérer la p...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2026

