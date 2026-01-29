Cécile Cukierman : « Ce budget n’est pas un budget de gauche »

Alors que le gouvernement martèle qu’un budget est nécessaire avant la fin janvier, le texte budgétaire a été renvoyé au Sénat, ce jeudi, pour relecture. Relecture qui aurait été de courte durée, puisqu’une majorité de sénateurs s’est accordée pour rejeter le texte, et le renvoyer directement à l’Assemblée nationale et accélérer la p... rocédure de navette parlementaire. Le budget de « compromis », négocié entre le bloc présidentiel, Les Républicains et le Parti Socialiste devrait être adopté par 49-3. Cécile Cukierman, présidente du groupe communiste au Sénat et sénatrice de la Loire, déplore la position du Parti Socialiste : « quand on appelle ceux qui ont perdu aux élections pour essayer de trouver un compromis et gouverner ça ne fonctionne pas. Ce budget n’est pas un budget de gauche : il n’y a pas suffisamment de recettes nouvelles pour satisfaire les dépenses. Les inflexions obtenues par le Parti Socialiste n’ont pas seulement été insuffisantes, mais elles ne répondent pas aux besoins des Français. Et je ne pense pas que la démocratie sortira grandie de cette année qui vient de s’écouler ». Cécile Cukierman est également revenue sur l’arrivée prochaine au Sénat du texte sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans : « Je pense que c’est un texte d’affichage plus que de réalité. Nous avons un vrai problème sur les réseaux, avec une jeunesse sous emprise, mais la difficulté c’est l’interdiction. Comment interdire alors que la plupart de ces réseaux passent par d’autres pays ? Je ne sais pas s’il faut déclarer une interdiction que nous ne savons pas tenir. Nous savons d’ailleurs que la prohibition n’est pas toujours la meilleure méthode. Il nous faut davantage de pédagogie ».

