Bonjour chez vous !

Cécile Duflot : « L’adaptation de notre territoire au dérèglement climatique est centrale »

Alors qu’un quart de la France est touchée par les inondations, Oxfam publie un rapport « Pour des villes résilientes ». Ce rapport relève 24 leviers d’adaptation au niveau des communes françaises pour protéger les habitants face aux effets du dérèglement climatique. La matinale « Bonjour chez vous ! » reçoit Cécile Duflot, directrice géné...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/05/2026

Bonjour chez vous !