Cécile Duflot : « L’adaptation de notre territoire au dérèglement climatique est centrale »

Alors qu’un quart de la France est touchée par les inondations, Oxfam publie un rapport « Pour des villes résilientes ». Ce rapport relève 24 leviers d’adaptation au niveau des communes françaises pour protéger les habitants face aux effets du dérèglement climatique. La matinale « Bonjour chez vous ! » reçoit Cécile Duflot, directrice géné... rale d’Oxfam France, pour mettre en avant des solutions face aux enjeux climatiques. L’ancienne ministre, Cécile Duflot rappelle que « le premier rapport du GIEC établit que le principal risque du dérèglement climatique est le dérèglement du cycle hydrique : c’est-à-dire des phases de grande sécheresse et des phases de pluie intense. On y est. C’est la réalité, elle nous touche, et la France est un des pays en Europe qui y est le plus vulnérable : un quart de notre territoire est concerné par les inondations, qui peuvent être durables et régulières. Donc la question de l’adaptation du territoire français est vraiment une question centrale, d’autant plus avec les élections municipales ». Ancienne secrétaire nationale des Verts, Cécile Duflot est revenue par ailleurs sur les sondages qui montrent des candidats municipaux écologistes en difficulté pour les municipales : « Nous allons attendre les résultats. C’est vrai que c’est compliqué pour un certain nombre de maires qui ont été élus lors de la ‘vague Verte’ aux municipales de 2020. Mais tout dépend des électeurs. Je me souviens très bien du maire Écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui était montré dans les sondages 10 points derrière le candidat en tête, et dont on disait qu’il n’avait aucune chance d’être élu. C’est une réalité, qu’un certain nombre de personnes ne sont pas encore complètement intéressées par les élections municipales ».

