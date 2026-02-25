Public Sénat
Bonjour chez vous !

Cédric Perrin : « Le conflit au Moyen-Orient s’étend de manière incontrôlée »

Suite au discours prononcé par le Président Emmanuel Macron hier, lors de son déplacement en Bretagne à l’Ile Longue, le président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et sénateur LR du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, s’est exprimé sur les conséquences de ce conflit armé, lors de la matinale Bon...

