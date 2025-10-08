Cédric Perrin : « On donne les clés du camion à un Parti Socialiste extrêmement minoritaire »

Alors que le vote des motions de censure à lieu à 9 heures, ce jeudi 16 octobre à l’Assemblée nationale, Cédric Perrin, sénateur (LR) du Territoire de Belfort était l’invité de « Bonjour chez vous ! ». Pour lui, « la participation des Républicains à ce gouvernement dont nous ne soutenons pas les idées est une erreur. On donne les clés du c... amion à un Parti Socialiste extrêmement minoritaire ». Pour le sénateur, tout a été fait pour écarter la droite du socle commun : « Moi-même, je suis président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : je vois qu’on annonce Bruno Le Maire ministre des Armées, je me demande si c’est une fake news ou le 1er avril. Ce type a tout fait pour que le budget des Armées n’augmente pas à la hauteur de ce que l’on espérait tout en aggravant la dette de 1.000 milliards. Je pense que tout cela a été fait pour piéger Bruno Retailleau ». Cédric Perrin est également revenu sur l’actualité du conflit russo-ukrainien, notamment sur la production et la distribution de matériel français : « J’ai toujours dit que l’OTAN était un outil de domination économique des États-Unis sur l’Europe, en dehors du rôle que cette alliance joue en matière de sécurité. On ne peut pas demander aux pays européens de financer les entreprises américaines pour que ces dernières fournissent les Ukrainiens en armes et munitions ».

