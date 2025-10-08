Public Sénat
Bonjour chez vous !

Cédric Perrin : « On donne les clés du camion à un Parti Socialiste extrêmement minoritaire »

Alors que le vote des motions de censure à lieu à 9 heures, ce jeudi 16 octobre à l’Assemblée nationale, Cédric Perrin, sénateur (LR) du Territoire de Belfort était l’invité de « Bonjour chez vous ! ». Pour lui, « la participation des Républicains à ce gouvernement dont nous ne soutenons pas les idées est une erreur. On donne les clés du c...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2026

Bonjour chez vous !