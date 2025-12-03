Public Sénat
Cédric Perrin : « Une alliance risque de se créer entre les États-Unis, la Russie et la Chine »

La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis a été rendue publique le vendredi 5 décembre, dont la publication ciblait clairement les politiques européennes. Donald Trump et son vice-président J.D. Vance déplorent « la censure de la liberté d’expression et la répression de l’opposition politique » avec le risque d’un « effa...

Politique

Oriane Mancini

26mn

Jusqu'au 11/12/2026

