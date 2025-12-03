Cédric Perrin : « Une alliance risque de se créer entre les États-Unis, la Russie et la Chine »

La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis a été rendue publique le vendredi 5 décembre, dont la publication ciblait clairement les politiques européennes. Donald Trump et son vice-président J.D. Vance déplorent « la censure de la liberté d’expression et la répression de l’opposition politique » avec le risque d’un « effa... cement civilisationnel de l’Europe ». Cédric Perrin, sénateur (LR) du territoire de Belfort et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rappelle qu’il « faut être conscient du basculement géopolitique auquel nous sommes en train d’assister, notamment ce week-end avec la revue stratégique de sécurité des États-Unis, qui est quasiment une trahison diplomatique, avec le risque de voir une alliance se créer entre les États-Unis, la Russie et la Chine, en oubliant évidemment l’Europe ». Cédric Perrin juge prioritaire que nous retrouvions « une autonomie stratégique, une souveraineté, une indépendance. La France est mieux lotie que les autres pays européens parce que nous avons la dissuasion nucléaire, mais cette dissuasion ne nous empêche pas évidemment de nous réarmer pour avoir une masse suffisante, non pas pour faire la guerre, mais pour être suffisamment dissuasifs pour éviter que la guerre ne nous soit imposée ».

Voir plus