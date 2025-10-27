Censure ou compromis : le gouvernement Lecornu sur le fil

Le budget surnommé « Frankenstein », pour ses nombreux amendements divergents voire contradictoires, verra-t-il le jour ? Suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu, défiscalisation des heures supplémentaires et des pensions alimentaires, rabotage de la niche fiscale des journalistes, hausse des taxes sur les multinationales et les GAFAM ... : les nouvelles recettes s’accumulent alors que la taxe Zucman et la suspension de la réforme des retraites n’ont toujours pas été votées dans l’Hémicycle. Pour Laurence Garnier, sénatrice (LR) de Loire-Atlantique, « le compromis semble complexe en l’état actuel des choses. Le Premier ministre a fait le choix audacieux, risqué, voire inadapté, de se priver de l’arme constitutionnelle qu’est le 49.3 pour doter le pays d’un budget. Aujourd’hui les débats parlementaires se font, mais je suis dubitative sur cette façon de faire dans un paysage politique aussi parcellaire et émietté». Loïc Hervé, sénateur (UC) de Haute-Savoie rappelle que « nous avons au Sénat une méthode de travail différente, qui honore la trajectoire budgétaire qui doit être la nôtre. Car avec la réforme des retraites et la pseudo taxe Zucman on oublie de parler des économies à faire ». Arthur Delaporte, député (PS) du Calvados se défend lorsqu’on met en avant d’éventuels accords entre le Parti Socialiste et les macronistes : « Il n’y a pas de deal, au sens que rien n’est acté. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des discussions, mais nous sommes dans une démocratie que l’on essaye de re-parlementariser. Tout le monde doit discuter, sinon on ne s’en sortira jamais. Nous faisons le pari de dire que le budget initial présenté par le gouvernement est inacceptable, mais qu’avec le Parlement, on puisse obtenir une copie qui ne soit pas défavorable aux Français ».

Voir plus