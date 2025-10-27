Public Sénat
Bonjour chez vous !

Censure ou compromis : le gouvernement Lecornu sur le fil

Le budget surnommé « Frankenstein », pour ses nombreux amendements divergents voire contradictoires, verra-t-il le jour ? Suppression du gel du barème de l’impôt sur le revenu, défiscalisation des heures supplémentaires et des pensions alimentaires, rabotage de la niche fiscale des journalistes, hausse des taxes sur les multinationales et les GAFAM ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

38mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/10/2026

Bonjour chez vous !