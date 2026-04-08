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Bonjour chez vous !

Cessez-le-feu en Iran : Nouvelle volte-face de Donald Trump

L’annonce dans la nuit de mardi à mercredi d’un cessez-le-feu entre l’Iran et les Etats-Unis marque un nouveau tournant dans le conflit au Moyen-Orient. Sur quoi ce cessez-le-feu peut-il déboucher ? La résolution du conflit est-elle proche ? Pour commenter les derniers événements, l’éditorialiste politique Elizabeth Martichoux et le directeur g...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/07/2026

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