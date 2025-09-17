Public Sénat
Christian Cambon : « L’absence d’Israël et des États-Unis aux Nations Unies est déplorable »

Le lundi 22 septembre, le président de la République Emmanuel Macron reconnaissait l’existence de l’État palestinien devant les Nations Unies. Un discours qui intervient sans que les conditions préétablies - comme le démantèlement du Hamas ou la libération des otages - n’aient été remplies. Pour Christian Cambon, sénateur (LR) du Val-de-Marn...

Politique

Oriane Mancini

26mn

Jusqu'au 23/09/2026

Bonjour chez vous !