Christian Cambon : « L’absence d’Israël et des États-Unis aux Nations Unies est déplorable »

Le lundi 22 septembre, le président de la République Emmanuel Macron reconnaissait l’existence de l’État palestinien devant les Nations Unies. Un discours qui intervient sans que les conditions préétablies - comme le démantèlement du Hamas ou la libération des otages - n’aient été remplies. Pour Christian Cambon, sénateur (LR) du Val-de-Marn... e, envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales : « Il est déplorable que les deux acteurs essentiels sur le conflit aient laissé des sièges vides à l’ONU, lors du discours du président de la République ». La reconnaissance de l’État palestinien n’est toujours pas officielle, car elle nécessite trois cinquièmes des États membres, ainsi qu’un consensus des membres du Conseil de sécurité. Christian Cambon rappelle que « quatre des cinq membres du conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissent l’État de Palestine. La Chine et la Russie depuis longtemps, le Royaume-Uni depuis avant-hier soir, et la France depuis hier. Il en manque un, et on peut imaginer sans se tromper que les États-Unis vont bloquer toute initiative ».

Voir plus