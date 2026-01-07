Public Sénat
Christian Cambon : « L’Europe n’a pas les moyens d’empêcher l’annexion du Groenland »

Main-mise des États-Unis sur le Venezuela, menaces de Donald Trump sur Cuba, volonté d’annexion du Groenland, signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, manifestations révolutionnaires en Iran réprimées dans le sang : l’actualité internationale est en ébullition. Le sénateur (LR) Christian Cambon du Val-de-...

Publié le

Invité

Christian Cambon

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2026

