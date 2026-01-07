Christian Cambon : « L’Europe n’a pas les moyens d’empêcher l’annexion du Groenland »

Main-mise des États-Unis sur le Venezuela, menaces de Donald Trump sur Cuba, volonté d’annexion du Groenland, signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, manifestations révolutionnaires en Iran réprimées dans le sang : l’actualité internationale est en ébullition. Le sénateur (LR) Christian Cambon du Val-de-... Marne et envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales est notre invité pour revenir sur l’ensemble de ces sujets. Christian Cambon considère notamment « que l’Europe n’a pas les moyens d’empêcher l’annexion du Groenland par les États-Unis. Si Donald Trump va au bout de son projet de manière offensive, je pense que l’Europe ne peut pas y faire grand-chose. Est-ce que le Danemark va partir en guerre contre les États-Unis ? C’est impossible alors qu’une partie de l’Europe compte sur les Américains eux-mêmes pour leur propre défense ». Concernant les débats sur le Mercosur, Christian Cambon tient à nuancer « la complexité du Mercosur vient du fait qu’un certain nombre de secteurs économiques profitent de la mise en œuvre de ce traité. Pour les secteurs gagnants, on pense aux services, à l’industrie, aux viticultures, la filière laitière, et tous ces gens-là ne se prononcent pas. Et de l’autre côté, pour les perdants, il y a le miel, mais le plus grave c’est l’élevage. Et c’est important, car c’est la qualité de ce qui se trouve dans nos assiettes qui est en jeu ».

Voir plus