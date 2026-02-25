Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Christian Cambon : « Macron a eu raison de donner cet ordre, car nous avons des accords de défense »

Le sénateur (LR) du Val de Marne et envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales Christian Cambon était l'invité de la matinale Bonjour Chez Vous. Suite aux évolutions des combats armés au Moyen-Orient, Christian Cambon estime qu'il était nécessaire d'aller aux combats, malgré la nature de l'intervention qui n'émanait...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !