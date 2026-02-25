Christian Cambon : « Macron a eu raison de donner cet ordre, car nous avons des accords de défense »

Le sénateur (LR) du Val de Marne et envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales Christian Cambon était l'invité de la matinale Bonjour Chez Vous. Suite aux évolutions des combats armés au Moyen-Orient, Christian Cambon estime qu'il était nécessaire d'aller aux combats, malgré la nature de l'intervention qui n'émanait... pas du droit international. Il déclare : « Cela fait 47 ans que cette affaire dure. Il y a eu toutes sortes de conférences internationales, des négociations publiques, privées, etc. Rien ne débouche. Et l'on voit bien la violence de la réaction de l'Iran vis-à-vis de ses voisins, combien ce pays était surarmé et consacré à sa défense. Ses capacités d'agressions ont une masse très importante qu'il fallait faire taire, et c'est ce qui est en cours. »

