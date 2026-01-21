Public Sénat
Christian Estrosi : « J’ai trois mandats d’expérience à la mairie de Nice, Éric Ciotti n’en a pas »

A l’approche des municipales, Nice est devenue le théâtre d’une « campagne de caniveau » opposant Christian Estrosi et Éric Ciotti. Autrefois amis, les deux rivaux se livrent une bataille sans merci pour la mairie de Nice, avec de nombreux dérapages, au point que le préfet a appelé au calme les équipes des deux candidats. Christian Estrosi, mair...

Publié le

Invité

Christian Estrosi

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/04/2026

