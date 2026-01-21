Christian Estrosi : « J’ai trois mandats d’expérience à la mairie de Nice, Éric Ciotti n’en a pas »

A l’approche des municipales, Nice est devenue le théâtre d’une « campagne de caniveau » opposant Christian Estrosi et Éric Ciotti. Autrefois amis, les deux rivaux se livrent une bataille sans merci pour la mairie de Nice, avec de nombreux dérapages, au point que le préfet a appelé au calme les équipes des deux candidats. Christian Estrosi, mair... e de Nice, vice-président d’Horizons, était l’invité de la matinale « Bonjour chez vous ! » pour réagir à cette situation : « Cette campagne est très peu digne de la part d’Éric Ciotti, qui tronque des vidéos, et qui dans cette période de vœux, essaye de faire passer de l’humour pour des attaques. On est dans un temps où il faut porter une campagne heureuse, dynamique. Il est temps de revenir sur le fond. J’ai trois mandats d’expérience, l’équipe d’Éric Ciotti n’a pas d’expérience ». Christian Estrosi a également alerté sur les menaces de hausse des taxes de Trump sur le vin : « C’est un véritable chantage. Sachant que je suis dans une région les plus productrices de vins exportés vers les États-Unis, 200% de taxes c’est mettre complètement à plat notre économie si jamais nous ne cédions pas à sa pression sur le Groenland. Après s’être emparé de l’exploitation du pétrole au Venezuela, des terres rares en Ukraine, maintenant aux ressources naturelles du Groenland, en ne respectant aucun principe diplomatique, jusqu’à s’attaquer aux Nations Unies, la position de Donald Trump est inacceptable ».

Voir plus