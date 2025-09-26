Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Christian Estrosi : « Plus vous ferez payer d’impôt et plus notre pays sera faible »

Dans sa dernière interview au Parisien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fermé de nombreuses portes aux demandes du Parti Socialiste et des syndicats. Concernant la taxe Zucman ou le retour de l’ISF, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d’Horizons déclare : « Je suis pour qu’il y ait plus de justice fiscale, c’est-à-dire m...

Publié le

Invité

Christian Estrosi

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !