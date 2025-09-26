Christian Estrosi : « Plus vous ferez payer d’impôt et plus notre pays sera faible »

Dans sa dernière interview au Parisien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fermé de nombreuses portes aux demandes du Parti Socialiste et des syndicats. Concernant la taxe Zucman ou le retour de l’ISF, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d’Horizons déclare : « Je suis pour qu’il y ait plus de justice fiscale, c’est-à-dire m... oins d’impôt. Plus vous ferez payer d’impôt et plus notre pays sera faible ». À la suite de la condamnation de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, le maire de Nice a souhaité donner le nom de « Nicolas Sarkozy » au futur parvis de l’hôtel des polices municipales et nationales. Christian Estrosi a tenu à souligner « qu’il ne tenait pas à rabaisser tout cela à un débat polémique entre magistrats et hommes politiques […] et que les menaces à l’égard de la présidente du tribunal sont intolérables ». Il soutient que cette inscription est « simplement un geste de reconnaissance. […] Nicolas Sarkozy a beaucoup apporté à ma ville, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur et lorsqu’il était président de la République ».

