Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Christian Saint-Étienne : « Emmanuel Macron a raté sa promesse de relance de l’économie française »

Avec une dette publique de plus de 3300 milliards d’euros, augmentant de plus de 5000 euros par seconde, selon les chiffres de l’Insee, le rejet du budget 2026 en commission des finances à l’Assemblée nationale pose de nombreuses questions. La suspension de la réforme des retraites, la hausse des dépenses publiques et la création de nouvelles taxe...

Publié le

Invité

Christian Saint-Etienne

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique